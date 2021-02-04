Облитий кров’ю під’їзд та відрізана свиняча голова: в АРМА заявляють про тиск
Підкинули відрізану свинячу голову, розбили скло автівки й залили кров’ю під’їзд. Державний орган, який вишукує активи, набуті корупційним шляхом, заявляє про тиск на його співробітників.
Джерело: АРМА
"На співробітників АРМА продовжується систематичний тиск у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій. Зловмисники вдаються до психологічних атак і навіть фізичних нападів на керівництво АРМА й очільників профільних структурних підрозділів агентства, створюючи реальні загрози безпеці, життю та діловій репутації посадових осіб, а також членам їх родин", йдеться у повідомленні Агентства.
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Як уточнив "Українській правді" заступник голови АРМА Володимир Павленко, йдеться про події останніх днів. Невідомі зокрема розбили вікна в авто і облили кров'ю під'їзд особам з керівництва АРМА, відповідального за прийняття рішень.
Хто саме за цим стоїть, в АРМА не знають, але підозрюють, що це особи, чиї активи правоохоронці арештовують у кримінальних провадженнях і передають в управління АРМА.
Кров у під'їзді / Фото АРМА
Свиняча голова на дверях / Фото АРМА
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