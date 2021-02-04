Підкинули відрізану свинячу голову, розбили скло автівки й залили кров’ю під’їзд. Державний орган, який вишукує активи, набуті корупційним шляхом, заявляє про тиск на його співробітників.

Джерело: АРМА

"На співробітників АРМА продовжується систематичний тиск у формі залякувань, прямих погроз та дискредитаційних акцій. Зловмисники вдаються до психологічних атак і навіть фізичних нападів на керівництво АРМА й очільників профільних структурних підрозділів агентства, створюючи реальні загрози безпеці, життю та діловій репутації посадових осіб, а також членам їх родин", йдеться у повідомленні Агентства.

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Як уточнив "Українській правді" заступник голови АРМА Володимир Павленко, йдеться про події останніх днів. Невідомі зокрема розбили вікна в авто і облили кров'ю під'їзд особам з керівництва АРМА, відповідального за прийняття рішень.

Хто саме за цим стоїть, в АРМА не знають, але підозрюють, що це особи, чиї активи правоохоронці арештовують у кримінальних провадженнях і передають в управління АРМА.

Кров у під'їзді / Фото АРМА

Свиняча голова на дверях / Фото АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено - Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.