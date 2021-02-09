В Украине вновь заговорили о возвращении обязательного техосмотра, который отменили еще в 2012 году, из-за коррупционной составляющей. Сейчас в Кабмине планируют полностью вернуть техосмотр уже в 2022 году.

Эксперты говорят, вернуть техосмотр можно, но не в том виде, как раньше, когда водителям приходилось стоять в длинных очередях и заносить взятки.

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Техосмотр может вернуться уже в 2022 году

Техосмотр в Украине отменили еще в 2012 году. Сейчас он является обязательным только для коммерческого транспорта. Но в Кабмине говорят, что возвращение обязательного техосмотра для всех авто – это одно из условий соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Владислав Криклий, министр инфраструктуры, отметил, что это одно из основных требований в наших имплементационных документах по ЕС. Это почти 20% от наших обязательств в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Соблюдение транспортных технических требований и контроля важны. Но это должно быть мягко, чтобы не вызывать негативную реакцию и сопротивление населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за несколько гривен все это продавалось. Так не должно быть. Мы должны получить контроль и доступ к информации о технико-экологическом состоянии транспортных средств. Мне нравится, как это работает в Европе. По результатам технического осмотра вы даже получаете видео, на котором инженер-лаборант проверяет все показатели и называет замечания,

– отметил Криклий.

Он добавил, что для этого нужно принять соответствующий законопроект, который разработало министерство. Предварительно, в документе говорится о введении этой инициативы со 2022 года.

Что предлагается в законопроекте

В законопроекте предлагается обязать:

Легковые и грузовые авто массой до 3,5 тонн проходить первую проверку через 4 года с момента регистрации, а затем каждые два года.

Транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров с количеством мест для сидения не более девяти с местом водителя включительно, используемых в качестве такси, должны проходить проверку через год с даты первой регистрации транспортного средства, затем ежегодно

Мотоциклы с двигателем объемом более 125 кубических сантиметров, должны будут проходить проверку каждые 2 года.

Автобусы, микроавтобусы и специализированные транспортные средства, перевозящие опасные грузы, по-прежнему должны будут проходить техосмотр каждые полгода. Грузовики и полуприцепы с весом более 3,5 тонн – ежегодно.

Такси должны будут проходить осмотр ежегодно.

Проверке не будут подлежать транспортные средства с конструкционной скоростью не более 25 километров в час; транспортные средства, используемые на спортивных соревнованиях, транспортные средства, на которые распространяется дипломатическая неприкосновенность; транспортные средства с объемом двигателя, не превышающем 125 кубических сантиметров; технические транспортные средства для агропромышленного комплекса.

В случае, если водитель будет управлять транспортом, что подлежит обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошел, ему придется заплатить штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 гривен).

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Что говорят эксперты о возвращении техосмотра

Александр Кудрявцев, адвокат, управляющий АБ "Александра Кудрявцева", напомнил, что технический контроль транспортного средства предусматривает проверку технического состояния ключевых узлов автомобиля. И, по его мнению, обязательный техосмотр заставит водителей быть более дисциплинированными и ответственно относиться к техническому состоянию своего автомобиля. В результате уменьшится количество ДТП, которые происходят из-за неисправности автомобиля.

Минус заключается в том, что автомобилистам придется тратить лишнее время и деньги, так как вряд ли процедура будет бесплатной. Также не исключается элемент коррупции, потому что найдутся такие, кто захочет, чтобы все было быстрее и чтобы на ненадлежащее состояние автомобиля закрыли глаза. Также я не исключаю злоупотреблений со стороны контролеров, которые будут намеренно притормаживать выдачу положительного заключения по машине, а выдавать его только за неправомерное вознаграждение. Водителям надо готовиться к увеличению финансовых расходов,

– говорит Кудрявцев.

Максим Иванцов, операционный директор сервиса по подбору авто CarFinder, отметил, что, по его мнению, надо вернуть техосмотр, но ни в коем случае не в том виде, каким он был, когда его отменили.

Он добавил, что идеальным вариантом была бы следующая комбинация:

Простая и прозрачная по своей сути и содержанию процедура. Вроде той, которая сейчас есть для переоформления авто.

Контроль за ее соблюдением со стороны полиции/сервисных центров МВД (чтобы исключить схемы, когда просто покупается талон о техосмотре, а сам техосмотр по факту не проводится).

Умная градация проверок, исходя из возраста автомобиля и его экологического стандарта: например, экс-евробляхи проверять ежегодно и по более широкому протоколу, чем новые (до 3-х лет возрасту) авто, приобретенные у официальных дилеров.

Отдельно надо ввести усиленную и более требовательную программу проверок для авто, которые уже побывали в ДТП. Такой комплекс мер позволит решать основные проблемы: как сделать процедуру техосмотра эффективной, так и вызвать доверие к ней среди граждан,

– говорит Иванцов.

Вадим Володарский, руководитель Адвокатского бюро "Вадима Володарского", считает, что внедрение обязательного техосмотра частного транспорта не отразится положительно на аварийности. По статистике, ДТП по техническим причинам составляют мизерный процент всех аварий, которые происходят на украинских дорогах, это около 1% в общем массиве. При этом необходимо понимать, что сюда входит все: если ДТП произошло из-за лопнувшего колеса во время движения – это тоже попадает в статистику как ДТП по техническим причинам. То есть, среди таких аварий значительная часть – это те, которые произошли в результате какой-то неисправности, возникшей внезапно во время поездки. Конечно, предотвратить их никаких техосмотр не сможет.

С другой стороны, сейчас технический контроль является обязательным для грузового и коммерческого транспорта. Однако, мы часто видим и грузовики, и автобусы в ужасном даже просто на вид состоянии. И они эксплуатируются. Или владельцы просто не проходят этот техконтроль, или делают это коррупционным путем. Мы все помним, насколько коррупционной была эта сфера до отмены техосмотра. Собственно, это, в основном, и послужило причиной такой отмены,

– пояснил Володарский.

Он добавил, что в случае внедрения техосмотра частного транспорта это лишь вернет коррупцию и никаким образом не повлияет на безопасность движения.