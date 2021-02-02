Объявленный в розыск бывший руководитель ГАСИ сам пришел в прокуратуру: детали
Прокуратура 1 февраля объявила в розыск бывшего руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. 2 февраля чиновник вместе с адвокатами пришел к правоохранителям.
Источник: телеграм-канал Киевской городской прокуратуры
Бывшего главу ГАСИ подозревают в подделке официального документа и его использовании.
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Экс-глава ГАСИ явился в Киевскую городскую прокуратуру со своими адвокатами для проведения процессуальных действий в рамках уголовного производства,
- говорится в сообщении.
Заметим, подозреваемым является Алексей Кудрявцев. В 2018 году правительство освободило его от должности после скандала о поддельном дипломе об образовании.
Что известно о Кудрявцеве
- По данным следствия, еще до участия в конкурсе на должность руководителя ГАСИ Кудрявцев обратился к неизвестным с просьбой сделать ему поддельный диплом.
- Получив фейковый документ, чиновник пошел в МОН, где получил свидетельство о признании иностранного диплома о высшем образовании.
- Кудрявцев добавил подделку к анкетным сведениям при назначении на должность руководителя ГАСИ.
- Сообщение о подозрении чиновнику отправили по почте.
- Теперь екскерівнику грозит 850 гривен штрафа, до 6 месяцев ареста, или до 2 лет ограничения свободы.
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