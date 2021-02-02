Прокуратура 1 февраля объявила в розыск бывшего руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. 2 февраля чиновник вместе с адвокатами пришел к правоохранителям.

Источник: телеграм-канал Киевской городской прокуратуры

Бывшего главу ГАСИ подозревают в подделке официального документа и его использовании.

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Экс-глава ГАСИ явился в Киевскую городскую прокуратуру со своими адвокатами для проведения процессуальных действий в рамках уголовного производства,

- говорится в сообщении.

Заметим, подозреваемым является Алексей Кудрявцев. В 2018 году правительство освободило его от должности после скандала о поддельном дипломе об образовании.

Что известно о Кудрявцеве