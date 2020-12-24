Кабмин объявил выговор главе Госинспекции градостроительства Васильченко: за что
Правительство 23 декабря объявило выговор главе Государственной инспекции градостроительства Юрию Васильченко. В Кабмине утверждают, что Васильченко совершил дисциплинарный проступок.
Выговор объявили из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Об этом говорится в распоряжении Кабмина.
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Что этому предшествовало
- В октябре Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строителям разрешений по вводу объектов в эксплуатацию.
- В группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти. К слову, Васильченко ранее возглавлял ГАСИ.
- В октябре Кабмин отстранил Васильченко от должности ГИГ. Однако впоследствии срок проведения дисциплинарного разбирательства в отношении Васильченко продлили до 14 декабря.
Кто такой Юрий Васильченко?Чиновник в 2006 – 2010 годах работал в "Укрбуд". Впоследствии пришел на работу в Министерство регионального развития и строительства Украины. С 2013 года работал в ГАСИ, некоторое время возглавлял инспекцию. В 2020 году его назначили главой Госинспекции градостроительства.
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