Правительство 23 декабря объявило выговор главе Государственной инспекции градостроительства Юрию Васильченко. В Кабмине утверждают, что Васильченко совершил дисциплинарный проступок.

Выговор объявили из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

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Что этому предшествовало

В октябре Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строителям разрешений по вводу объектов в эксплуатацию.

В группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти. К слову, Васильченко ранее возглавлял ГАСИ.

В октябре Кабмин отстранил Васильченко от должности ГИГ. Однако впоследствии срок проведения дисциплинарного разбирательства в отношении Васильченко продлили до 14 декабря.