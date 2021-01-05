В сентябре 2019 года Украина в рамках обмена пленными отдала России боевика Владимира Цемаха. Это могло серьезно рассорить наше государство с Нидерландами, ведь Цемах – важный свидетель по делу MH17. Но теперь в Нидерландах заверили, что зла за эту историю не держат.

Нидерланды изначально не были рады такому шагу от украинской власти. Об этом заявил посол государства в Украине Йеннес де Мол в интервью изданию "УНИАН".

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Вы знаете, у меня была возможность с вашим президентом об этом поговорить, был контакт между нашим премьером и вашим президентом. Конечно, мы не были рады, как и сама Украина,

– вспомнил дипломат.

Впрочем, он откровенно признался, что понимает важность освобождения украинцев из плена, а тогда существовал определенный конфликт между делом MH17 и необходимостью обмена пленными.

"Мы прекрасно понимаем, как важно вернуть украинцев, но мы не были рады. Мы об этом говорили, и надеемся, что такое не повторится", – заявил Йеннес де Мол.

Кроме того, он рассказал об еще одном боевике, который проходит по делу MH17 – Игоре Гиркине, а точнее его интервью Дмитрию Гордону. По словам посла, было определенным шоком увидеть интервью с преступником такого уровня.

Конечно, в Нидерландах тоже смотрели это интервью, были большие дискуссии: приемлемо ли, прилично ли такое вообще? И, наконец, я рад – все могли увидеть своими глазами, что это за человек, что за люди там воюют,

– резюмировал посол.

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