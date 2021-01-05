В Нидерландах рассказали, обиделись ли на Украину за выдачу России Цемаха
В сентябре 2019 года Украина в рамках обмена пленными отдала России боевика Владимира Цемаха. Это могло серьезно рассорить наше государство с Нидерландами, ведь Цемах – важный свидетель по делу MH17. Но теперь в Нидерландах заверили, что зла за эту историю не держат.
Нидерланды изначально не были рады такому шагу от украинской власти. Об этом заявил посол государства в Украине Йеннес де Мол в интервью изданию "УНИАН".
Интересно Убийство Цемаха – это вопрос времени, – эксперт
Вы знаете, у меня была возможность с вашим президентом об этом поговорить, был контакт между нашим премьером и вашим президентом. Конечно, мы не были рады, как и сама Украина,
– вспомнил дипломат.
Впрочем, он откровенно признался, что понимает важность освобождения украинцев из плена, а тогда существовал определенный конфликт между делом MH17 и необходимостью обмена пленными.
"Мы прекрасно понимаем, как важно вернуть украинцев, но мы не были рады. Мы об этом говорили, и надеемся, что такое не повторится", – заявил Йеннес де Мол.
Кроме того, он рассказал об еще одном боевике, который проходит по делу MH17 – Игоре Гиркине, а точнее его интервью Дмитрию Гордону. По словам посла, было определенным шоком увидеть интервью с преступником такого уровня.
Конечно, в Нидерландах тоже смотрели это интервью, были большие дискуссии: приемлемо ли, прилично ли такое вообще? И, наконец, я рад – все могли увидеть своими глазами, что это за человек, что за люди там воюют,
– резюмировал посол.
Коротко о Владимире Цемахе:
- Это пророссийский боевик, которого в начале 2019 года украинская контрразведка совместно с СБУ вывели из временно оккупированной территории.
- Впоследствии в сети заметили интересное видео еще 2014 года, где тот самый Владимир Цемах признается, что прятал "Бук", из которого сбили MH17.
- В это время Нидерланды как раз готовили судебное дело по сбитию самолета, поэтому удачной работе украинских спецслужб очень обрадовались.
- Но одновременно Цемаха хотела и Россия – скорее всего, чтобы молчал. В сентябре 2019 года состоялся обмен пленными, в рамках которого боевик вернулся в Россию.
- Украина смогла освободить больше 30 своих граждан, и ряд экспертов уверены: Россия пошла на этот обмен из-за одного-единственного человека.
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