СБУ обнаружила преступную группу, которая обещала трудоустройство на руководящие должности государства, в частности в Кабмин и офис президента, но целью мошенников были только деньги "кандидата". В афере участвовал бывший помощник народного депутата.

Он за 200 тысяч долларов предлагал "решить" вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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О каком депутате идет речь пока неизвестно – в Службе об этом не говорят, но это действующий нардеп.

Злоумышленников поймали с поличным – когда получили в руки первую часть денег – 100 тысяч долларов / Фото СБУ

В комментариях пользователи фейсбука вспоминают дело брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса. Напомним, что в СМИ появились видеозаписи где он предлагает устроить кандидатов на высокие должности в государстве. Но на его защиту стал лично Владимир Зеленский – президент заявил, что это провокация.