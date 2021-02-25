Улицы Будапешта 23 октября 1956 года заполонили десятки тысяч людей: старые и малые, интеллигенты и простые рабочие. Всем новая коммунистичка власть за неполных 8 лет изрядно залила сала за шиворот.

Источник: "Конфликты" на 24 канале

Никто из протестующих не знал, что именно этот день станет поворотным: не только для Венгрии, но и для всех сателлитов. Венгры получили страшный урок на сколько расходятся лозунги Москвы о мировой справедливости пролетариата с тем, что на самом деле несет с собой коммунистический режим.

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Советские танки зашли в Венгрию

Участник революции Бела Липтак рассказал: "Во время нашего марша мы видели много знаков поддержки среди людей. Проходившие мимо нас люди махали нам. Некоторые махали флагами Венгрии".

Одна женщина размахивала на крыше дома венгерским стягом, на нем еще был советский символ в центре. Она взяла ножницы и вырезала советскую символику из него. Ей тогда аплодировали тысячи людей. Это то чего все хотели избавиться СССР,

– отметил Липтак.

Впервые советские танки зашли в Венгрию зимой 1944 года. Взяли Венгрию после режима нацистов. Но выполнив задание, военные не ушли – остались, будто хозяева.



Уничтоженый Советский Т34 / 85 в Будапеште / Фото из Википедии

На бумагах Сталин обещал свободу и демократию. На деле – обещание не стоило ни копейки. Холодная война, разделившая Европу, дала СССР возможности для распространения своего влияния и идеологии.

Венгрия была свободной

Венгрия была свободной, лидеры алінтських стран договорились о сферах влияния, закрепили договоренности в Ялте и уже после 1945 года привыкали жить в новых реалиях. Для венгров только сейчас началась настоящая оккупация.

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Под контролем Москвы страна получила новых лидеров. Все хорошо проверены и свои, потому что прошли коммунистическую выучку, большинство – непосредственно в Москве.

Ракоши стал руководить Венгрией

Матьяш Ракоши был одним из таких. Пройдя "школу" коммунизма – стал управлять Венгрией под патронатом СССР. Под его руководством спецслужба AVH начала массовые репрессии:

людей тысячами бросали за решетку, пытали;

под "горячую руку" попадали и католические священники, и церковь.

Уровень жизни упал. Стало трудно заработать даже на банальной одежде. Поэтому формально общество поделилось: одни начали бежать в Европу (пока границы еще были открыты), другие – собирались на протест.



Матьяш Ракоши / Фото Fortepan

Какие были требования

Один из организаторов революции рассказал:"Мы собрались у памятника Юзефу Бему, польского генерала, который возглавил нашу революционную армию в 1848 году в борьбе против русских".

Один из студентов во время своего выступления зачитал 16 требований к правительству. Первым пунктом в списке было требование: "Выгнать советских военных из Венгрии",

– поделился организатор.

Среди других требований к коммунистической верхушке были:

►ослабление цензуры СМИ;

►свобода слова среди простых людей;

►прекращение репрессий;

►расформирование секретной полиции AVO, которая годами терроризировала местных.

Люди знали, что в случае поражения дороги в низ всего 2: заключение или смерть. На разгон демонстраций правительство мгновенно отправило армию и отряды секретных служб. Те без колебаний открыли огонь.

Начало революции

Пулеметная очередь прошлась по нескольким протестующим. Это стало последней каплей. Вечер 23 октября превратил мирный протест в революцию. Люди начали вооружаться.

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"Мы с другом отправились на металлическую фабрику, мы знали что там есть склад с оружием, которое можно было раздать протестующим. Мы тогда набирали все что могли: и пулеметы, и ружья, и винтовки", – сказал участник революции Джордж Леви.

Но по дороге назад мы наткнулись на трех офицеров. И один из них сказал: "Товарищ, а куда же вы несете всю эту зрею?". Я посмотрел на их оружие и подумал "если я сейчас не выстрелю, то они убьют нас". Поэтому мы открыли огонь первыми и убили их,

– рассказал Леви.

Венгерская армия с масштабными беспорядками справиться не могла. Поэтому попросила помощи в СССР. Те, даже не думая о диалоге или компромиссе, согласились подавить произвол.

Потеря Венгрии для Москвы означала бы ослабление хвата. Другие сателлиты, беря пример с Бухареста, тоже использовали бы свое право на свободу воли. Поэтому решение вести переговоры на танках в Москве приняли без всяких колебаний.

Отметим! В ночь на 24 октября в Бухарест заехали почти 3 сотни танков и несколько тысяч военных (и это не считая другой бронетехники). Кстати, в рядах военных были и украинцы. Почти каждый венгр в ту ночь взял оружие в руки.

"Свой первый выстрел я сделала с закрытыми глазами. Я так боялась винтовки, никогда до того даже не держала оружия в руках", – поделилась участница Революции Анико Вайда.

Имре Надь – лидер революции

Одним из лидеров революции был политик Имре Надь. Протестующие, кстати, требовали от правительства, чтобы его назначили премьер-министром страны.

Имре Надь / Фото из Википедии

До революции он уже возглавлял правительство, сместив с должности диктатора Матьяша Ракоши. В отличие от предшественника, его программа реформ предусматривала сильное ослабление коммунистического давления. Он подарил людям свободу, за что его и полюбили.

Справка. На посту премьера Надь продержался недолго (с 1953 по 1955 годы). Потом к власти снова вернулся Ракоши, а Надя коммунисты отправили в отставку.

В Москве не подозревали, что назначение Имре Надя премьером Венгрии повлечет за собой либерализацию. В СССР боялись, что демократизация страны приведет к еще большим требованиям и свободам людей, что негативно ударит по идеологии коммунизма. Поэтому на одном из съездов КПСС Надя сняли с должности и исключили из партии.

Столкновения в Венгрии набрали обороты

Через 2 дня после начала протестов, 25 октября, столкновения только набирали обороты. К революционерам начали приобщаться не только женщины, но и дети.

Отметим! Документы тех дней свидетельствуют о том, что участие в боях с советской бронетехникой принимали дети в возрасте 10 и 12 лет. Каждый из них чувствовал долг перед Родиной.

Детей вооружали коктейлями Молотова, чтобы те поджигали бронетранспортеры. Иногда детям выдавали оружие убитых советских военных. Хотя в большинстве случаев, чтобы не подвергать их опасности, детей использовали как шпионов и стражников.



Коктейль Молотова / Фото Shutterstock

В революции использовали детей

По словам журналиста Бена Глинеки, когда советские военные уже разъезжали на танках по Будапешту, они и не ожидали столкнуться с таким сопротивлением. Ведь думали, что само военное присутствие устрашит людей, но случилось иначе.

Венгры боролись, кто чем мог. Даже дети: они делали дома коктейли Молотова и бросались ими в красноармейцев,

– отметил исследователь.

"Я помню, как к нам в штаб постоянно прибегал такой малый сорвиголова по имени Янчи. Он убегал от мамы и помогал нам бороться с красноармейцами. Как-то его искала мама, пришла к нам и начала выспрашивать у меня, где ее сын. Малой просил меня не выдавать его, так я и ответил что не видел его.

Но когда его мама начала плакать, потому что думала что ее Янчи уже убили, он вдруг вышел к ней, обнял, и попросил не забирать его домой. Она конечно отругала его, но оставила. Мы подумали тогда, что из – за таких малых как Янчи у нашей страны есть будущее", – отметил участник Революции Грег Понграц.

Надя назначили премьером

Когда в Москве поняли, что протесты просто так не остановить, одно из требований народа все же выполнили: назначили Имре Надя премьером. Ситуации это кардинально не изменило.

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В Кремле думали, что склонив нового премьера на свою сторону, пламя протеста можно будет потушить. Но вместо того, чтобы успокаивать народ, Надь только подкреплял их дух.

Он призывал бороться сильнее. Демонстранты чувствовали вкус победы и на одном достижении останавливаться никто не собирался.

Отношение Надя к людям

Один из примеров отношения Имре Надя к людям: в своей первой речи он назвал их "венграми". Один из политиков, который присутствовал на заседании во время того обращения, объяснил, в чем сила этой фразы.



Имре Надь с внуком / Фото Fortepan

После Второй мировой войны слово "венгры" исчезло из словарей:

людей не признавали этой этнической группой;

их называли венгерскими рабочими, или рабочим классом страны, или венгерским бастионом стены мира, но никогда не идентифицировали их как венгров.

Поэтому когда Надь сказал эту фразу, это наполнило всех радостью и надеждой.

СССР распространял пропаганду

В СССР тем временем начали думать как обернуть ситуацию в свою сторону. Поскольку на компромисс никто идти не хотел, то в ход пошла пропагандистская машина. Радио и газеты неустанно трубили о том, что в случае победы протестующих:

► в Венгрию вернется фашистский режим;

► люди будут жить еще хуже, чем было раньше;

более того, в Москве так боялись переворота, что никогда не называли его революцией. Одкако употребляли термин "венгерское восстание". Координация всех действий шла через консула Юрия Андропова.

Исследователи рассказали, что они начали превращать Венгрию в мини-версию Советского Союза: полный контроль экономики, отсутствие демократии и появление жесткой секретной полиции.

Каждый отдел который за что-то отвечал в стране имел советских советников, которые диктовали им правила игры,

– заметил Глинеки.

Будапешт превратился в руины

За почти неделю столкновений, центр Будапешта превратился в руины. Советские танки били по зданиям в попытках выбить оттуда протестующих. Демонстранты крушили дороги и мосты, в надежде предотвратить появление новой бронетехники в будущем.

В этом противостоянии преимущество людей было только в том, что они заманивали танки в такие места, где маневровость такой машины была очень ограниченной.

Венгров максимально запугали

Пользуясь моментом, можно было обезвредить врага: взорвать, загнать в яму или поджечь. Однако это не останавливало массовых обысков, облав, коротких судов и скорых приговоров: тюрьма – смерть. Венгров капитально запугали.

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"Мы собирали бутылки, наполняли их бензином, забивали ветошью и забрасывали ими танки. Обычно залезали на мосты, ждали пока под нами проедет танк и сбрасывали горючее на него. Горящий танк двигаться уже не мог и еще и блокировал собой дорогу", – поделилась участница революции Люси Сзалай.

Договоренность с Москвой

Имре Надь 28 – 29 октября смог договориться с Москвой. Кремль выводит всех военных с территории Венгрии. Отныне между обеими странами будут исключительно дружеские, партнерские договоренности. Венгрия становится независимой и больше никто ни от кого не зависит.



Флаг Венгрии с вырезанным коммунистическим гербом / Фото The American Hungarian Federation

Впервые за неделю протестов на улицах Будапешта стало тихо. Вся страна наблюдала за тем, как "советы" пакуют свои вещи и покидают страну. Победа уже была близко, казалось, что жизнь налаживается.

Люди были очень оптимистично настроены. Все думали, что жизнь изменится. По всей стране развевался венгерский триколор. Из него вырезали советскую символику, комунистическую символику. Казалось что страна полностью освобождена,

– журналист Чарльз Уилер.

В Кремле использовали борьбу с египтянами

Пока венгры в 1956 году боролись с коммунистическим режимом, международное сообщество решало свои проблемы на Синайском полуострове. Британия, Франция и Израиль начали войну с Египтом за Суэцкий канал, который египетский президент решил национализировать.

То есть, ресурсы и внимание мира были направлены на борьбу с египтянами. В Кремле эту войну использовали в свою пользу.

Тем временем в Венгрии люди наслаждались мирной жизнью. С началом ноября, венгры:

разбирали завалы и руины избитого войной Будапешта;

собирали деньги на помощь тем, кто потерял дома и хоронили тех, кто погиб в бою;

те, кому пришлось уехать из страны, начали возвращаться обратно. Ведь страх перед коммунизмом и секретной полицией исчез.

"Когда исчезла эта ненужная, пустая, догматична структура коммунизма жизнь стала такой свободной и веселой, что трудно было поверить", – сказал участник революции.

Улицы заполонили фермеры: продавали там свои продукты. Раньше они были довольно запуганными людьми, но внезапно начали продавать свои товары свободно практически на каждом уголке,

– отметила Бела Липтак.

Свобода длилась всего несколько дней. В Союзе не могли принять того факта, что бывший подконтрольный сателлит смог завоевать право на собственную жизнь.

Подготовка операции "Вихрь"

За стенами Кремля началась подготовка операции "Вихрь" – военного подавления революции и свержения правительства Имре Надя. В Кремле, хоть и шли на договоренности с новоизбранным премьером, его правительство все же считали нелегитимным.

"Решение ввести войска было очень сложным для моего отца. Он говорил, что в течение нескольких дней советовался с китайцами и другими коммунистическими представителями по этому вопросу", – поделился сын Никиты Хрущева – Сергей.



Операция "Вихрь" / Фото Life

По его словам, в один день решали применить силу, в другой день говорили – уже не применять. Так пришли к выводу, что военных надо ввести.

Подавление проявлений неповиновения

Но на этот раз в Москве хорошо подготовились, чтобы раз и навсегда подавить любые проявления неповиновения. Практически всю Венгрию окружили дивизии красноармейцев.

Справка. По разным данным, было примерно сотня тысяч военных и примерно 3 тысячи танков. 4 ноября вся эта армада двинулась на Будапешт.

Опасность для венгров была еще и в том, что нападение СССР было внезапным. Его никто не ожидал. Сначала над столицей пролетели бомбардировщики и истребители.

Потом на горизонте появились танки. В отличие от предыдущего раза, армия не запугивала. Как только танки выехали – сразу начались обстрелы.

Я была готова и драться, и умереть вместе с теми людьми, которые меня окружали. Мы чувствовали себя изнасилованными. Будто кто-то взял и надругался над нашими душами,

– отметила участница Революции.

Имре Надь сразу выступил по радио с обращением к венграм и призвал стоять до последнего. Это было его завершающее выступление перед народом. Противиться десяткам тысяч военных с мощной экипировкой, да еще и в окружении бронетехники – идея с самого начала проигрышная.

Надь стал врагом

Хотя венгры и боролись до последней капли крови, власть перехватили, по всем радиостанциям проходили выступления нового главы. Он заставлял сдаться, иначе армия не прекратит наступления. Имре Надя объявили врагом №1, поэтому ему с сообщниками пришлось скрываться в посольстве Югославии.



Имре Надь с писателем Йозефом Дарвашем / Фото Fortepan

"Советским военным приказали сидеть в своих танках, не говорить с венграми. Любой советский солдат, который будет сочувствовать местным, будет застрелен. Например, один командир танкового подразделения, отказался давить венгров, которые своими телами перекрывали дорогу танкам. Он их объехал. За это его расстреляли на месте другие – за сочувствие венграм", – рассказал исследователь Бен Глинеки.

Венгры просили помощи у международного сообщества

Когда перед военными стоял такой выбор, то он был очевидным. Справиться с красноармейцами венгры самостоятельно не могли. Они просили помощи у международного сообщества, которое только кормила их обещаниями о том, что помощь уже в пути.

Понятно, что никакого подкрепления никто не прислал. Москва очень быстро подавила революцию. Начались массовые репрессии, расследования и новое кровопролитие. Участников восстания советская агентура искала по всей стране.

Они забрали меня в полицейский участок. Я там была не одна, уже и не помню сколько еще там были людей. Они выспрашивали у нас разную информацию: кто участвовал в восстаниях, где жил, кто семья? Если не говорили, то нас пытали,

– отметила Люси Сзалай.

Имре Надя судили за госизмену

Имре Надя и его сообщников коварно выманили и схватили, обещая дорогу на Запад. Их судили за государственную измену и повесили за измену и путч. Реабилитировали только через 30 лет. Сегодня Надя считают национальным героем Венгрии.

Что касается других участников Революции, то в целом более 26 тысяч репрессировали, примерно 13 – бросили за решетку и более 300 – казнили.

А в декабре Генеральная Ассамблея ООН издала резолюцию 1131, где выразила свою глубокую обеспокоенность и призвала Москву вывести свои войска с территории страны. Международное сообщество назвало это"вмешательством во внутренние дела Венгрии".

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На деле эта резолюция не сработала. Коммунистический режим в стране продержался вплоть до 1989 года. Пока по Восточной и Центральной Европе не прокатилась "Осень народов".