Все хотят жить в тепле и экономить деньги. Поэтому министр регионального развития Алексей Чернышов рассказал, какие программы для этого существуют. А также поделился новыми интересными инициативами относительно жилищно-коммунальной инспекции.

В то же время министр также рассказал, сколько зарабатывает и комфортно ли ему на новой должности. Также рассказал о слухах относительно связей с олигархом Коломойским. Обо всем этом – в эксклюзивном интервью программы "Министры в галстуках и без" на 24 канале.

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О сбережениях

Какие сейчас существуют программы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве? Как можно платить меньше?

Вопрос энергонезависимости и энергоэффективности является прямым ответом на вопрос о полной энергетической независимости государства. Нам надо экономить, использовать современные технологии как в отоплении, так и в строительстве.

Сейчас Минрегион реализует несколько программ по развитию этого направления. Для его поддержки мы уже сделали возможным использование кредитных средств Европейского инвестиционного банка, а также Всемирного банка. Цель есть – увеличение энергоэффективности в украинских зданиях.



Алексей Чернышов / Фото 24 канала

То есть ты берешь кредит, чтобы провести ремонт в своем доме. Правильно?

Есть несколько программ, которые ориентированы и на ОСМД и на социальные объекты. Есть кредит, который уже взял на себя государство и мотивирует потребителей использовать эти средства. Часть из них инвестируется на безвозвратной основе для того, чтобы эффективность украинских объектов увеличивалась каждый день. Это касается и социальных объектов.

Мы привлекли кредитные деньги для того, чтобы в городах увеличить энергоэффективность нескольких сотен объектов социальной инфраструктуры. Это много. Мы планируем это сделать в ближайшие годы, начиная с 2021 года.

О жилищно-коммунальной инспекции

У вас есть интересная инициатива – создание жилищно-коммунальной инспекции. Расскажите, пожалуйста, для чего она нужна.

На самом деле ситуация с регулированием тарифов и их объективностью является критической. Мы – Министерство развития общин и территорий Украины – считаем, что настало время образования жилищно-коммунальной инспекции. Ее задачей был бы контроль за объективностью и верификацией тех тарифов, которые применяют в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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Со стороны министерства уже разработан законопроект, который внесли в конце 2020 года. Ожидаем, что в течение 2021 года его примут. Эта организация имеет все шансы вскоре появиться. На мой взгляд, это необходимо, ведь проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве мы унаследовали с прошлых лет. Мы понимаем, что примерно 30 лет государство регулировало систему ЖКУ так, что некоторые политики, регулируя цены на ресурсы и энергоносители, создали десятки миллиардов долгов в этой системе. Они тянут эту систему вниз.

Эта инспекция будет сосредоточена на вопросе формирования объективных тарифов для населения. Конечно у нее будут меры, которые будут мотивировать игроков рынка выполнять те или иные меры. Там будут и санкции. Я уверен, что время пришло для того, чтобы создать такую организацию.

То есть она сможет влиять на тарифы и менять их?

Мы живем в рыночной экономике, тарифы – это консенсус между пользователем и организацией, которая предоставляет услугу. Поэтому тарифы будет предлагать профессиональная организация, которая эту услугу осуществляет, но формирование цены должно быть согласовано с ЖКИ. Также говорится и о качестве услуг.

Часто, когда я общаюсь с пользователями услуг, мы говорим о ценах, но также о качестве. Качество не растет, а требует значительного улучшения.

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Децентрализация – одна из самых успешных реформ

Децентрализация уже на финальном этапе. Можете рассказать, как сейчас все происходит? Что такое сейчас децентрализация, как она работает и насколько эффективна?

Реформа децентрализации является одной из самых успешных реформ в нашей стране. Она длится более 5 лет, но именно в 2020 году мы сделали огромный шаг вперед и сформировали фундамент для важных изменений.

► Прежде всего мы сделали новое административно-территориальное устройство;

►мы сформировали новые объединенные территориальные общины, их конфигурацию;

► построили примерно 1 500 новых общин, которые объединились;

►далее был шаг, который предусматривал ликвидацию старых и образование новых так называемых укрупненных районов (было примерно 500 районов, а уже 136 новых укрупненных);

► имеем избранных глав общин, избранных местных депутатов.

Конечно, процесс реформы он всегда немного некомфортный, потому что надо что-то менять и люди изменения воспринимают иногда как некомфортное положение. Нам еще надо сформировать количественный состав и назначить новых глав районных государственных администраций, и пройти, и завершить этап разграничения имущества. Этот процесс сейчас активно идет и на 60% он уже завершен.

Что такое децентрализация?

Реформу начали в 2014 году после Революции Достоинства. Децентрализация предполагает создание небольших ОТГ, которые заменяют городские, поселковые или сельские советы.



Так, общины получают больше поступлений в бюджеты, в частности по налогам, которые платят люди и предприятия, работающие на ее территории. Однако на органы местного самоуправления возлагают и больше ответственности. Например, выплаты зарплат бюджетникам и тому подобное.

Работа в бизнесе и политике

Комфортно ли вам на вашей должности, ведь долгое время вы были в бизнесе? Отличается ли работа в бизнесе и министерстве? Для чего вам была нужна смена жизнедеятельности, ведь здесь много бюрократии и гораздо меньшая зарплата?

До того как меня назначили на должность министра, я работал главой Киевской областной администрации. Эта система требует изменений и улучшений. Поэтому я для себя принял решение присоединиться к команде президента Украины и внести свой возможный вклад в развитие государства. Я – здесь и очень доволен, что мы сейчас организуем ряд проектов, которые улучшают жизнь в регионах.



Чернышов считает, что система требует изменений и улучшений / Фото 24 канала

В 2020 году состоялся очень важный шаг в реализации реформы, которая считается самой успешной. Это не только мнение украинского правительства, но и выводы мировых экспертов.

Зарплата Чернышева

Какая у вас зарплата и хватает ли ее вам, ведь вы всю жизнь могли себе позволить гораздо больше?

Сейчас зарплата не может сравниваться с теми состояниями, которые были до этого. Я всегда говорю, что для того, чтобы пойти на государственную службу, ты должен себе это позволить – ментально, и также материально. Я считаю, что у меня такая возможность есть. Я считаю, что это позволяет мне использовать ту зарплату, которую я сейчас получаю.

А какая у вас зарплата?

Примерно 50 тысяч гривен. Но, возможно, она будет постепенно увеличиваться. Ведь в целом оплата труда государственным служащим – это вопрос, который требует очень деликатного и ответственного отношения.

Но она не может увеличиваться ни в коем случае когда:

не увеличивается экономика;

не увеличиваются состояния граждан;

не увеличивается минимальная зарплата.

Все должно быть пропорционально и эволюционно развиваться. Я считаю, что зарплата 50 и более тысяч гривен – существенная и значительная.

Если глянуть вашу декларацию – у вас она немаленькая. Заметила ваше увлечение часами, я насчитала, кажется, 10 штук.

То, что касается декларирования, я к этому очень ответственно отношусь. Прежде всего для того, чтобы не возникало дополнительных вопросов и чтобы все было прозрачно. И когда меня назначили еще на должность председателя Киевской областной государственной администрации, конечно, вся моя семья задекларировала то имущество, которое имела в то время. И часы это был один из аспектов этого. Мы очень ответственно отнеслись к этому.

О личной жизни

Сейчас у вас много свободного времени? Есть ли время, например, на детей и на жену?

Вы знаете, вопрос времени для министров – это, конечно, вопрос дефицита. Но эффективная организация своего дня позволяет учитывать важные вещи как общение с семьей. У меня есть двое сыновей, у меня есть жена и я очень рад, что кое-где я нахожу время для того, чтобы их видеть и с ними общаться и даже иметь какие-то общие вещи.

Какие у вас есть общие хобби семейные?

Мы очень любим, как и многие семьи – путешествовать. Сейчас это невозможно. Мы увлекаемся спортом – это такое наше общее увлечение. Также мы достаточно активно любим прогулки на свежем воздухе, такие маленькие экскурсии. Вообще-то путешествовать по Украине оказалось гораздо интереснее, чем по многим другим странам.

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Когда в последний раз вы ехали на авто и проклинали украинские дороги, были ли такие случаи?

Я очень часто езжу на авто в регионах разными дорогами. Я помню, как в начале 2020 года я ехал по Полтавской и Сумской области и просто проклинал эту ситуацию, эту дорогу. Но в конце года я отправился по тому же маршруту, и все изменилось. Впрочем, мы помним только те вещи, которые мы "проклинаем" или критикуем.

Я думаю вы слышали о таких слухах, что вас якобы связывают с Коломойским. Знакомы ли вы лично с Игорем Коломойским.

Нет, мы не знакомы. Я такие слухи слышал, но это было примерно год назад. Мы не знакомы и не общаемся. Конечно, я знаю, кто это, но он не товарищ или друг.