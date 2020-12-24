Объединить Запад и Восток одной большой дорогой, – Зеленский анонсировал инфраструктурную победу
К 30 годовщине Независимости Украины Владимир Зеленский планирует завершить строительство запорожского моста. Он должен стать символом объединения Запада и Востока.
Мост будет одной из инфраструктурных побед Украины. Об этом Зеленский заявил во время рабочего визита в Запорожье, сообщает Укринформ.
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На 30 – летие Независимости Украины мы готовим несколько инфраструктурных побед – один из них запорожский мост. Мы хотим объединить Запад и Восток одной большой дорогой,
– подчеркнул Зеленский.
Во время рабочего визита украинский лидер также посетил предприятия "Мотор Сич" и "Искра".
Что известно о запорожском мосте
- Мост строят благодаря программе "Большая стройка", которую инициировал Зеленский.
- Общая длина моста должна составлять 9 километров.
- Стоимость проекта составляет более 11 миллиардов долларов.
- История строительства запорожского моста длится уже 16 лет.
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