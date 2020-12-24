К 30 годовщине Независимости Украины Владимир Зеленский планирует завершить строительство запорожского моста. Он должен стать символом объединения Запада и Востока.

Мост будет одной из инфраструктурных побед Украины. Об этом Зеленский заявил во время рабочего визита в Запорожье, сообщает Укринформ.

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На 30 – летие Независимости Украины мы готовим несколько инфраструктурных побед – один из них запорожский мост. Мы хотим объединить Запад и Восток одной большой дорогой,

– подчеркнул Зеленский.

Во время рабочего визита украинский лидер также посетил предприятия "Мотор Сич" и "Искра".

Что известно о запорожском мосте