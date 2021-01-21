К американцам обратились 3 бывших президента США: демократы Барак Обама и Билл Клинтон и республиканец Джордж Буш. Они отметили, что американцы сейчас возвращаются к нормальной жизни, а также строят более совершенный союз – это важное время.

По словам Обамы, если американцы сильные люди, они могут преодолевать трудности. Об этом говорится в программе "Голос Америки" на 24 канале.

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"Нет такой проблемы, которую мы не можем решить, если мы действуем вместе. Лучше всего для нас, когда мы движемся в одном направлении", – подчеркнул Обама.

Байден подпишет ряд приказов

Джо Байден во второй день на посту готовится подписать ряд исполнительных приказов и директив, чтобы активизировать усилия своей администрации для борьбы с коронавирусом. Активную работу он начал сразу после инаугурации.

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Что сказал Байден на инаугурации

Одной из важнейших задач для Джо Байдена будет объединение крайне поляризованной страны. В своей инаугурационной речи он пообещал быть президентом для всех американцев. Он призвал американцев к единству.

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