Об увольнении Олега Татарова: что говорит ОП, а что происходит на самом деле
Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров 21 декабря написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей. Важное уточнение к сообщению Офиса Президента об увольнении Татарова.
Как Офис Президента сглаживает ситуацию
Олег Татаров должен был быть отстранен от исполнения обязанностей не "у зв'язку з істотним суспільним резонансом". А потому, что чиновник, подозреваемый в коррупции, должен был быть отстранен от исполнения обязанностей еще 3 недели назад.
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Просто Олег Татаров и его руководитель Андрей Ермак слишком долго проходили 5 стадий принятия неизбежного. Судя по тексту в телеграмм-канале Татарова:
ОТРИЦАНИЕ: У даної справи нуль шансів.
ГНЕВ: За фальсифікацією справи стоїть Артем Ситник.
ТОРГ: Я доведу невинуватість правовими методами і продовжу той курс, в який вірю і який відповідає національним інтересам України.
ДЕПРЕССИЯ: У НАБУ немає жодного прямого або непрямого доказу.
ПРИНЯТИЕ: Сьогодні я з власної ініціативи без повістки або офіційного виклику відвідав НАБУ.
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Ждем аналогичного заявления Андрея Ермака.
Источник: Facebook
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