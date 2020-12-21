Как Офис Президента сглаживает ситуацию

Олег Татаров должен был быть отстранен от исполнения обязанностей не "у зв'язку з істотним суспільним резонансом". А потому, что чиновник, подозреваемый в коррупции, должен был быть отстранен от исполнения обязанностей еще 3 недели назад.

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Просто Олег Татаров и его руководитель Андрей Ермак слишком долго проходили 5 стадий принятия неизбежного. Судя по тексту в телеграмм-канале Татарова:

ОТРИЦАНИЕ: У даної справи нуль шансів.

ГНЕВ: За фальсифікацією справи стоїть Артем Ситник.

ТОРГ: Я доведу невинуватість правовими методами і продовжу той курс, в який вірю і який відповідає національним інтересам України.

ДЕПРЕССИЯ: У НАБУ немає жодного прямого або непрямого доказу.

ПРИНЯТИЕ: Сьогодні я з власної ініціативи без повістки або офіційного виклику відвідав НАБУ.

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Ждем аналогичного заявления Андрея Ермака.

Источник: Facebook