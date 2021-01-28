Окружний адміністративний суд не схвалив позов Максима Нефьодова. Політик хотів, аби його поновили на посаді голови Держмитниці.

Джерело: ОАСК

Рішення про відмову у задоволенні позову колишнього голови Державної митниці України суд ухвалив 28 січня 2021 року.

До теми Звільнення Верланова та моє – банальна політична розправа, – Нефьодов

Чому суд не задовольнив позов Нефьодова

ОАСК розглянув по суті адміністративну справу за позовом Максима Нефьодова щодо поновлення його на посаді голови Держмитниці. Розгляд справи тривав з травня 2020 року,

– наголосили у суді.

Підставою для відмови у задоволенні позову стало "встановлення судом дотримання Кабінетом Міністрів процедури під час звільнення позивача з посади".

Зверніть увагу! Нефьодова звільнили з посади 24 квітня 2020 року. Через це чиновник вирішив звернутися до суду. Окрім поновлення на посаді, Нефьодов вимагав стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) зарплати.

Причина звільнення Нефьодова