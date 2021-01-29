Окружной административный суд Киева 29 января открыл производство по иску "Голоса" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции. Партия просит отменить решение НАПК о лишении ее государственного финансирования.

Источник: пресс-служба Окружного админсуда Киева

ОАСК будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

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Осадчук: это может быть огромной проблемой для "Голоса"

В эфире 24 канала нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук прокомментировал эту ситуацию. По его словам, члены партии высказывали опасения относительно возможного предвзятого отношения ОАСКа во время рассмотрения дела.

Так как "Голос" неоднократно критически высказывался о деятельности этого суда. И до сих пор продолжает настаивать, что его стоит ликвидировать.

Но украинская судебная система построена таким образом, что мы вынуждены идти исключительно в ОАСК. Поэтому, учитывая все предыдущие отношения с ними, возможно, есть огромный шанс получить предвзятую реакцию на наши позывные требования,

– отметил депутат.

Он также подчеркнул, что это может стать огромной проблемой для "Голоса". Потому что возможен вариант, что партии придется идти дальше в высшие судебные инстанции.

"Я убежден, что мы выиграем суды, но будем терять время. И мы можем в течение существенного периода 2021 года остаться без государственного финансирования", – рассказал депутат.

Андрей Осадчук прокомментировал иск "Голоса" к НАПК: видео

НАПК лишило финансирования "Голос": что известно

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции лишило "Голос" государственного финансирования. Об этом заявила глава партии Кира Рудик. По ее словам, это решение является политическим давлением.

В НАПК официально объяснили, почему оставили "Голос" без финансирования. Причиной стали недостоверные сведения в отчетах.

В ответ партия "Голос" подала иск в Окружной административный суд Киева против НАПК.

Обратите внимание! Госфинансирование партий предусмотрено законом "О политических партиях в Украине". Как сообщает " Чесно", в 2021 году деньги будут получать "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".