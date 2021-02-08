Отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий подал судебный иск против Управления государственной охраны. Впрочем, даже скандально известный Административный суд Киева отказался его удовлетворять.

Тупицкий подал иск против УДО, потому что те не пропускали его на рабочее место в КСУ.

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Что говорят в ОАСК

Окружной админсуд Киева решил не удовлетворять иск Тупицкого во время открытого заседания 8 февраля. Суд отметил, что председатель КСУ не предоставил доказательств, подтверждающих опасность для "его прав и интересов".

Истцом не предоставлено надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам до принятия решения по этому делу,

– сообщили в суде.

Там добавили: "Применение избранных истцом мер обеспечения иска не может быть основано на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно во время рассмотрения дела по сути".

Дело Тупицкого: главное

Главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Из-за этого президент Владимир Зеленский решил отстранить Тупицкого от должности на 2 месяца.

В КСУ заявили, что таким указом глава государства заблокировал их работу.

Тупицкий несколько раз пытался попасть в здание суда, однако охранники его не пропускали.

В Конституционном суде заявили, что сейчас глава суда работает дистанционно. Зарплату он получает в полном объеме.



Главное про Александра Тупицкого / Инфографика 24 канала