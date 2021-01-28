Окружной административный суд не одобрил иск Максима Нефедова. Политик хотел, чтобы его восстановили в должности главы Гостаможни.

Источник: ОАСК

Решение об отказе в удовлетворении иска бывшего главы Государственной таможни Украины суд принял 28 января 2021 года.

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Почему суд не удовлетворил иск Нефедова

ОАСК рассмотрел по существу административное дело по иску Максима Нефедова о восстановлении его в должности председателя Гостаможни. Рассмотрение дела длилось с мая 2020 года,

– подчеркнули в суде.

Основанием для отказа в удовлетворении иска стало "установление судом соблюдения Кабинетом Министров процедуры при увольнении истца с должности".

Обратите внимание! Нефедова уволили с должности 24 апреля 2020 года. Из-за этого чиновник решил обратиться в суд. Кроме восстановления в должности, Нефедов требовал взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) зарплаты.

Причина увольнения Нефедова