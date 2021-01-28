ОАСК отказал Нефедову в восстановлении его в должности главы Гостаможни: причина
Окружной административный суд не одобрил иск Максима Нефедова. Политик хотел, чтобы его восстановили в должности главы Гостаможни.
Источник: ОАСК
Решение об отказе в удовлетворении иска бывшего главы Государственной таможни Украины суд принял 28 января 2021 года.
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Почему суд не удовлетворил иск Нефедова
ОАСК рассмотрел по существу административное дело по иску Максима Нефедова о восстановлении его в должности председателя Гостаможни. Рассмотрение дела длилось с мая 2020 года,
– подчеркнули в суде.
Основанием для отказа в удовлетворении иска стало "установление судом соблюдения Кабинетом Министров процедуры при увольнении истца с должности".
Причина увольнения Нефедова
- 24 апреля, кроме Нефедова, правительство также уволило главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
- Вероятно, что отставку глав таможни и налоговой инициировал экс-министр финансов Игорь Уманский.
- Он говорил, что такое решение обусловлено "скруткой" НДС, от которой, Госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно.
- После увольнения Нефедова президент Владимир Зеленский заявил, что тот – профессиональный человек. Однако, по словам главы государства, этого оказалось мало для эффективной работы на таможне. Вроде бы, экс-глава хотел сам разобраться с контрабандой – без изменений в законодательстве, и у него не получилось.
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