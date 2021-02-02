Министр юстиции Денис Малюська пояснил, что решение Окружного админсуда Киева об отмене нового правописания не вступило в законную силу и не наберет в ближайшее время, поскольку Минюст подаст на него апелляционную жалобу. И отметил, что суд не имел претензий к содержанию закона.

Источник: 24 канал

По словам министра, судебное решение будет известно уже примерно 10 февраля. Тогда и будут подавать апелляционную жалобу.

Важно Украинское правописание остается в силе: Малюська отреагировал на решение ОАСК

Малюська отметил, что большинство претензий в ОАСК было именно к Кабинету министров. Впрочем окончательное объяснение от суда будет известно позже.

Учитывая судебные баталии в этом процессе, с вероятностью 99% суд не имел претензий к содержанию украинского правописания, а только к полномочиям Кабинета министров при утверждении,

– сказал Малюська.

Он пояснил, что на принятие – май 2019 – у Кабмина не было полномочий его принимать. Конституционный суд Украины признал соответствующий закон неконституционным. Собственно вокруг этого и продолжались дискуссии.

"По новому закону, предусмотрены полномочия Нацкомиссии по стандартам украинского языка утверждать правила правописания", – добавил министр.

Ситуация должна остаться неизменной, – Малюська

То есть, до завершения рассмотрения апелляционной жалобы и после ВНО в органов власти останется время еще раз утвердить новые правила украинского правописания, чтобы ситуация осталась неизменной.

"Даже при негативном сценарии, даже если мы проиграем апелляционную жалобу, Нацкомиссия может оставить правописание за 2019 год", – подытожил Малюська.

Что известно об отмене нового правописания

Окружной административный суд города Киев 28 января отменил постановление о новой редакции украинского правописания.

В 2019 году мама ученицы 7 класса подала иск вместе с истцом ОО "Правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец (он фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка). Женщина просила суд признать противоправным и недействительным постановление правительства о правописании.

В Кабмине уже заявили, что обжалуют решение ОАСК, который удовлетворил этот иск.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка прокомментировала ситуацию относительно отмены нового правописания.