Во время визита в ОАЭ Зеленский подписал договоры стоимостью свыше 3 миллиардов долларов
В рамках официального визита Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты украинская делегация подписала ряд меморандумов и контрактов. Общая их сумма составляет не менее 3 миллиардов долларов.
Источник:Офис Президента
В частности, Украина подписала меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala.
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Что известно об этих меморандумах
Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.
На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал: геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди,
– отметил Зеленский.
Президент добавил, что сейчас благоприятное время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику.
Он также отметил, что привлечение инвестиций – это ключ к экономическому росту Украины. Поэтому подписание меморандума с фондом Mubadala правительства Абу-Даби о намерениях инвестировать в Украину – очень важный шаг.
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Какие еще документы подписали
- Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting. Он предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность. В планах – внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги.
- Документы в области обороны, в рамках которых будут обсуждались возможности построения совместных заводов за пределами Украины.
- Меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.
- Кроме того, 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala.
Общая стоимость подписанных меморандумов и контрактов превышает 3 миллиарда долларов.
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