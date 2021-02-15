В рамках официального визита Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты украинская делегация подписала ряд меморандумов и контрактов. Общая их сумма составляет не менее 3 миллиардов долларов.

В частности, Украина подписала меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala.

Читайте также Зеленский в ОАЭ подписал ряд важных соглашений: что именно

Что известно об этих меморандумах

Они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.

На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал: геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас благоприятное время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику.

Он также отметил, что привлечение инвестиций – это ключ к экономическому росту Украины. Поэтому подписание меморандума с фондом Mubadala правительства Абу-Даби о намерениях инвестировать в Украину – очень важный шаг.

Обратите внимание Зеленский договорился об экономическом сотрудничестве с ОАЭ: чего оно касается

Какие еще документы подписали

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting . Он предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность. В планах – внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги.

. Он предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность. В планах – внедрение блокчейн-технологий в государственные процессы и услуги. Документы в области обороны, в рамках которых будут обсуждались возможности построения совместных заводов за пределами Украины.

в рамках которых будут обсуждались возможности построения совместных заводов за пределами Украины. Меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Кроме того, 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala.

Общая стоимость подписанных меморандумов и контрактов превышает 3 миллиарда долларов.

Справка. Зеленский и его жена Елена прибыли с первым официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 февраля. Кроме них, в ОАЭ находятся председатель ОП Андрей Ермак, министр МВД Арсен Аваков, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов и Роман Лещенко – министр аграрной политики. Визит завершится 15 февраля.