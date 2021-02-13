Владимир Зеленский заявил, что за последние годы Украина существенно активизировала торгово-экономические связи с ОАЭ. По состоянию на 2021 год на территории Эмиратов функционируют более 200 украинских компаний.

Во время первого визита в ОАЭ Владимир Зеленский дал интервью эмиратскому информационному агентству WАМ.

Актуально Зеленский поблагодарил ОАЭ за помощь в борьбе с COVID-19: детали первого визита

Украинский лидер подчеркнул, что российская агрессия и временная оккупация Крыма не смогли остановить экономические реформы в Украине. Сейчас приоритетом является создать максимально благоприятные условия для развития экономических связей со странами мира.

По словам Зеленского, только в течение 2019 года объем торговли товарами и услугами между Украиной и Эмиратами составил 1 миллиард 65 миллионов долларов.

Очень важным вопросом для Украины является привлечение инвестиций в экономику.

Поступления инвестиций является важным фактором стабильного развития экономики и четким сигналом для инвесторов, поэтому вопросы инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в области инноваций – в числе ключевых направлений развития отношений между Украиной и ОАЭ,

– заметил президент.

Украина уже имеет удачные примеры привлечения эмиратских инвестиций. В частности, выход на украинский рынок одного из крупнейших в мире операторов портов DP World. Сейчас он функционирует в контейнерном терминале Одесской области.

Что еще сказал Зеленский