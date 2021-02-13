В ОАЭ работают более 200 украинских компаний, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что за последние годы Украина существенно активизировала торгово-экономические связи с ОАЭ. По состоянию на 2021 год на территории Эмиратов функционируют более 200 украинских компаний.
Источник:Офис Президента
Во время первого визита в ОАЭ Владимир Зеленский дал интервью эмиратскому информационному агентству WАМ.
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Украинский лидер подчеркнул, что российская агрессия и временная оккупация Крыма не смогли остановить экономические реформы в Украине. Сейчас приоритетом является создать максимально благоприятные условия для развития экономических связей со странами мира.
По словам Зеленского, только в течение 2019 года объем торговли товарами и услугами между Украиной и Эмиратами составил 1 миллиард 65 миллионов долларов.
Очень важным вопросом для Украины является привлечение инвестиций в экономику.
Поступления инвестиций является важным фактором стабильного развития экономики и четким сигналом для инвесторов, поэтому вопросы инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в области инноваций – в числе ключевых направлений развития отношений между Украиной и ОАЭ,
– заметил президент.
Украина уже имеет удачные примеры привлечения эмиратских инвестиций. В частности, выход на украинский рынок одного из крупнейших в мире операторов портов DP World. Сейчас он функционирует в контейнерном терминале Одесской области.
Что еще сказал Зеленский
- Экономическую деятельность несколько затормозили в 2020 году. Однако восстановление глобальной активности окажет положительное влияние на торговлю. Уже найдены механизмы, которые помогут превысить докризисные показатели товарооборота.
- Украина в наибольшем объеме экспортирует в ОАЭ продукцию агропромышленного комплекса и металлургии. Наша страна может стать гарантом продовольственной безопасности Эмиратов.
- Украинская сторона готова предложить ОАЭ совместно работать над проектами высокотехнологичной продукции. Зеленский отметил: "с помощью инвестиций со стороны ОАЭ мы можем создавать такую продукцию для собственных нужд и для поставки на рынки третьих стран".
- Одной из таких сфер может стать космическая. По словам Зеленского, наша страна имеет достижения в этой сфере. В частности, успешную миссию зонда "Надежда". Украинский лидер подчеркнул: "имея одного из признанных мировых лидеров в этой области, КБ "Южное", можем совместно расширить наши возможности в области космоса".
- Украина готова перенимать опыт Эмиратов в ряде отраслей. В частности, речь идет об искусственном интеллекте, возобновляемых источниках энергии и развитии инфраструктуры.
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