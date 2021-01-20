Должность министра Кабинета министров Украины Олег Немчинов занимает с 4 марта 2020 года. Впрочем, мало кто представляет, что означает эта должность и какие функции выполняет.

Немчинов раскрыл подробности своей работы. Также в эксклюзивном интервью в программе "Министры в галстуках и без" на 24 канале министр рассказал о конкурсах на государственную службу, перепись населения, отношения со Шмыгалем, диджитализацию. Помимо этого он поделился и своими мыслями относительно предлагаемых зарплат у госслужащих. Обо всем этом – читайте далее.

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Обязанности министра КМУ

У других министров есть свои министерства, у вас есть аж целый Кабинет Министров. Какие у вас функции и чем вы планируете заниматься и чем сейчас занимаетесь?

У нас есть закон О Кабинете Министров Украины, которым определяется, что в составе правительства могут быть 2 члена, которые не возглавляют отдельные министерства. В этом случае, должность министра Кабмина достаточно давно ввели.

Человек, который занимает эту должность организует работу непосредственно Кабмина, как коллективного органа. Также координирует работу центральных органов исполнительной власти, которые не координируются через других членов правительства. Для меня это Национальное агентство по вопросам государственной службы, Госстат.

Кроме этого, есть взаимодействие с центральными органами исполнительной власти, которые имеют специальный статус. Например, с различными инспекциями:

инспекцией по ядерной безопасности;

Государственной регуляторной службой;

комиссией по регулированию азартных игр и лотерей и т. п;

То есть, они являются независимыми органами, но так или иначе они должны координировать свою деятельность с Кабмином. Эта задача возложена на меня.

Когда появилась эта должность? Должность министра Кабинета министров появилась еще в 2003 году. Тогдашний президент Леонид Кучма ликвидировал должности госсекретаря, его "правой руки" и заместителей. Последним министром Кабинета Министров был Дмитрий Дубилет – он занимал эту должность с августа 2019 года.

Фактически, вы занимаетесь, например, комиссией, которая должна выдавать лицензию азартным заведениям?

Нет. Непосредственно этой комиссией я не занимаюсь. Но, например, члены этой комиссии нуждаются в обеспечении помещением, согласовании бюджетных запросов, учете KPI (ключевые показатели эффективности – 24 канал) или начислении зарплат. То есть это вопросы, связанные с административной функцией, но не связанные непосредственно с их деятельностью.

Интервью с министром Кабмина / Фото 24 канала

Зато если речь идет о Нацгосслужбе, то там есть значительно больше моментов. Это и вопрос конкурсной процедуры, завершения реформы государственной службы, реформы оплаты труда. Здесь я непосредственно влияю на формирование политики этого органа, так как и Госстата.

Сейчас очень популярна тема переписи населения. Она меня касается и здесь политическую позицию выношу я.

О масштабной переписи населения

По переписи населения. Ваш предшественник Дмитрий Дубилет проводил своеобразную перепись. Сейчас вы планируете проводить другую, масштабную. Скажите, как именно это должно происходить и когда? Будет ли оно классической?

Разделим этот вопрос на 3 коротких блока.

► Итак, в конце 2019 года проводили 2 мероприятия. Первый – пробная перепись населения в двух районах – городском и сельском. Там провели перепись по классической процедуре и тем механизмам, которые сейчас действуют.

Кроме этого, Госстат, совместно с мобильными операторами, банковскими учреждениями уже проводил оценку имеющегося населения в Украине. Они проверяли взаимодействие различных аккаунтов, систем и тому подобное. С учетом этих данных, которые они имеют, делали оценку возможного имеющегося населения. Погрешность очень большая. Это не является переписью населения.

► В планах также предусматривалось, чтобы перепись населения провести еще в 2020 году. К сожалению, это невозможно было сделать с двух точек зрения – ни с финансовой, потому что это действительно ценный процесс; ни с эпидемической, поскольку это сотни тысяч переписчиков, которые должны контактировать со случайными людьми. А в случае их заболевания контакты невозможно проверить.

Обратите внимание! В Украине последняя перепись населения состоялась в 2001 году. После этого украинцев почти 20 лет никто не считал. Это приводит к тому, что власти имеют очень приблизительное представление о том, сколько людей проживает на территории страны.

Поскольку только подготовительный период классической переписи длится 1,5 года, мы планируем ее провести в 2023 году по тем методикам, которые есть в ООН. Подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, основное финансирование – на 2022 год.

► Госстат в 2020 году подписал меморандум со специализированными органами ООН, который позволяет Украине в следующем туре переписей – в 2030 году – проводить по новой методике. В мире ее еще не применяли. Подготовка продлится 10 лет. Это будет перепись по реестрам и это очень перспективно, потому что она не будет нуждаться в личном контакте.

Кроме этого, это очень хорошо "ложится" с тем, над чем работает Министерство цифровизации – интеграцию с базами данных. А с определенными изменениями в законодательство можно будет проводить также оперативные исследования по определенным вопросам. Это сделают лишь после того, как пройдет верификация ООН.

Это довольно стоящий вопрос. Сколько нужно денег для переписи?

Это миллиарды. И самое интересное, что основная нагрузка – это зарплаты наемных работников, их может быть десятки тысяч. Бюллетени напечатали уже достаточно давно, поскольку данные готовят специализированные научные учреждения и могут храниться определенное время.

Все зависит и от того, будут ли собирать данные в бумажном виде, закупят ли устройства, чтобы это было в электронном виде. Это и требует основных затрат. Также должен быть определенный уровень подготовки людей.

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Сколько это миллиардов?

Я думаю, это не менее 7 миллиардов гривен. Это также вопрос во времени. В общем этот момент для государства очень важен, поскольку мы можем проверить количество банковских карт, активных сим-карт, но мы так не определим этнорелигиозный состав или другие важные показатели.

О конкурсах на государственную службу

Одной из ваших специализаций является проведение конкурсов на государственную службу, правильно?

Не совсем правильно. Дело в том, что после решения народных депутатов в переходных положениях закона о Государственном бюджете 2020 года в условиях карантинных ограничений мы вынуждены были перейти от конкурсной процедуры к процедуре отборов.

На меня возложили отбор, связанный с центральными органами исполнительной власти, которые взаимодействуют с Кабмином. Например, на должности руководителя Государственной регуляторной службы, членов и председателя комиссии регулирования азартных игр. Сейчас готовится еще одно представление, если не состоится возобновление конкурсной процедуры.

Немчинов о конкурсах на госдолжности / Фото 24 канала

Поэтому конкурсная процедура значительно лучше. Каким бы специалистом не был министр, заместитель министра, руководитель центрального органа исполнительной власти, он все же в таком отборе полагается больше на свои какие-то качества и при всей его профессиональности самостоятельно выбирает эти вещи.

Я, например, когда проводил отборы на эти должности, старался делать это не сам. Со мной был специалист, проводивший оценку знания иностранного языка, ІТ-специалист. И также была руководитель моей службы, которая полностью фиксировала все ответы, чтобы объективно потом оценить ту или иную компетентность человека.

Полноценный конкурс – это достаточно сложная процедура, начиная от обычного тестирования на знание законодательства.

Это и решение логических задач, ситуативные задачи.

Есть и экзамен на знание языка.

И, конечно, потом собеседование, оценивает общую компетентность государственного служащего, который претендует на должность категории "А".

Мы сейчас в условиях карантина уже можем гарантировать безопасное тестирование, безопасные собеседования и безопасные полноценные конкурсы. Поэтому стратегически важно, чтобы это было восстановлено. Будет нужен переходный период, чтобы государственные служащие, которые получили должность благодаря доборам, повторно прошли полноценную конкурсную процедуру.

Весной, когда в связи с коронавирусом были отменены эти конкурсы, людей должны были принимать просто на основе собеседования. Тогда начали критиковать – мол, это приводит к тому, что можно на должности поставить "удобных" людей.

Инициатива депутатов была здоровой. Предполагалось, что карантин продлится сначала 3 недели, потом месяц, потом 2 месяца. Поэтому они смело шли на такие решения. Весной фактически все отрасли закрывались – образование, много институтов. Более того, когда мы уже прописывали подзаконные акты, мы рекомендовали центральным органам исполнительной власти, местным государственным администрациям в исключительных случаях это делать.

Например, в секретариате Кабмина мы до лета вообще не проводили ни одного отбора. Летом мы провели фактически 4 или 5 вакансий. Первые уже такие доборы у нас начались уже осенью. Мы стараемся этим не злоупотреблять.

Если мы посмотрим на статистику, основная масса отборов прошла именно на должности категории "В" и "Б". То есть это должности, которые являются специалистами, руководителями структурных подразделений и тому подобное. В процентном значении госслужащих категории "А" или же топовых чиновников, есть мизерная часть. Аля того, чтобы сейчас они прошли полноценный конкурс, по оценкам Нацгосслужбы, надо до пол года постоянной работы Комиссии высшего корпуса.

Мы очень активно по этому вопросу контактируем с нашим профильным комитетом – государственного строительства, с руководством фракции "Слуга народа". Надеемся, что это будет один из таких законов, который будет в приоритете на ближайшей сессии.

О кадровом голоде

Вы специалист по кадровым вопросам, то есть ли сейчас кадровый голод, поскольку часто можно услышать, что не хватает специалистов на самом высоком уровне?

Я не считаю себя HR-специалистом. Это скорее вынужденная функция. Я считаю, что должен быть полноценный отбор через конкурсную комиссию. Я в свое время был госслужащим категории "А" и я знаю, что такое пройти конкурсный отбор.

Справка. Категория "А" – это государственные служащие, которые являются руководителями центральных органов исполнительной власти или их заместителями.

Но в Украине есть очень много специалистов, которые способны выполнять любые задачи за созданных условий. Но если речь идет о кризисном менеджменте, то есть много людей, которые хотят делать, но они слабо представляют реалии именно государственной службы и государственного управления.

По реформе Государственной службы. Как она сейчас проходит?

Сейчас мы фактически перешли к реформированию системы оплаты труда. Прошлого (2020 – 24 канал) года Кабмин утвердил концепцию, а с 2021 года мы надеемся в секретариате Кабмина провести эксперимент на основании которого мы перейдем от системы оценки и премирования к выполнению конкретных KPI. То есть создается сквозные так называемые классификаторы должностей-задачи, которые выполняет каждый госслужащий и выполнение напрямую будет влиять на его уровень заработной платы.

Кроме того, это и изменение структуры зарплаты. Об этом говорят давно и наши европейские партнеры, когда основная структура заработка – это должностной оклад, а уже начисления, надбавки и премии должны быть минимальными и скорее стимулирующими. Вопрос в том, что Госслужбы хотят это сделать прозрачным, чтобы задачи были понятными для всех.

О зарплате госслужащих

Какую зарплату должны получать государственные служащие?

Сейчас государственные служащие должны получать ту заработную плату, которую государство им гарантирует. Те карантинные ограничения, которые действовали в течение нескольких месяцев на Фонд заработной платы госслужащего в категории "а", основную массу госслужащих никак не задели. Все из-за того, что госслужащие категории "В3", "В2", "В1", то есть это те, которые выполняют основную массу работы, никогда не имели таких заработных плат.

Важно, чтобы государственный служащий имел заработную плату не ниже, чем средняя по экономическим показателям. Когда мы утверждали в начале года систему должностных окладов на 2021 год, то столкнулись с тем, что в законе о госбюджете четко прописано, что уровень оплаты госслужащего не может быть выше, чем за 1 сентября 2020 года.

На самом деле государственные служащие, которые являются востребованными специалистами на рынке, между работой в государственных органах, частных органах или в международных проєктах, особенно когда они имеют определенный опыт управленческой работы, должны выбирать: работа на государство или работа на свою семью. Государственные служащие категории "А", как на меня, снабжены сейчас очень хорошо. Так же как специалисты по реформам, которые работают в министерствах, имеют достойную зарплату. Важно, чтобы государственный служащий имел заработную плату не ниже, чем средняя по экономическим показателям.

Например, члены правительства имеют зарплату в 2 – 3 раза меньшую, чем государственные секретари Кабинета министров. Соглашаюсь, что это несправедливо. Эту ситуацию никак не решают с 2017 года. Наше правительство считает, что мы должны ограничиваться должностными окладами. Я не вижу сейчас политических оснований, чтобы что-то сейчас менялось.

Обратите внимание! Минимальный размер оклада для госслужащих в 2021 году не может быть меньше 2 прожиточных минимума для должностных лиц. В частности, с 1 января размер прожиточного минимума для таких лиц установили на уровне 2 270 гривен.

Об инициативах

Когда год назад мы общались с вашим предшественником Дмитрием, он рассказывал о своих инициативах и планах. Изменились ли они у вас и будете ли вы поддерживать его инициативы? В частности, это касается колл-центров, которых в правительстве немало. Дмитрий хотел их централизовать. Планируют ли как-то это сейчас реализовать?

Сейчас работает правительственный контактный центр, он работал и до этого, но мы сейчас коммуницируем и в различных мессенджерах. Фактически, начало пандемии – это основной удар, когда был вакуум информации, тогда правительственный контактный центр перешел в онлайн-работу. Многие компании оказывали поддержку. Сейчас он планово работает. Мы активно сотрудничаем с международными партнерами. Недавно, по одному из проектов передали технику, которая позволит качественно хранить и передавать информацию.

Отношение к диджитализации и инициативе Кабмина / Фото 24 канала

То есть, даже сейчас можно написать в мессенджер?

Можно. Он работает. Единственный новый контакт-центр, который создали отдельно – это исключительно ковидный центр от МВД. Это работа с врачами, работали оперативные бригады по узкоспециальных вопросов. Здесь специалисты УКЦ уже были бы перегружены.

Раньше была идея объединить специалистов различных департаментов, министерств, выполняющих схожие функции, под одной крышей. Вы поддерживаете такую идею?

Я реалист. Я на государственной службе с 1999 года, поэтому такие проекты меня не интересуют.

О диджитализации

Ваше правительство известно тем, что оно поддерживает идею диджитализации. Мы увидели специальные аппараты, которые автоматически измеряют температуру и дезинфицируют. Какие еще новшества у вас существуют?

Я думаю, что вы знаете про Дию City. Мы активно поддерживаем этот проект министерства цифровизации. Это инициатива президента, чтобы создать отдельную юрисдикцию, где смогут работать ІТ-компании. Это достаточно большой проект в рамках аудита государства, когда проводили инвентаризацию земельных, природных ресурсов и тому подобное.

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Также портал "Дия" перерастает в возможность эффективного взаимодействия человека и государства. У нас в планах и то, чтобы проводить опросы общественного мнения и выяснить настроения людей и тому подобное. Но здесь не хочется забирать хлеб у Михаила Федорова, потому что все-таки это его достижение и его команда.

Я имела в виду об изменениях работы внутри Кабмина.

Мы с октября 2020 года перешли в онлайн-режим и я думаю, что мы так будем работать минимум до окончания карантинных ограничений.К этому же, правительственные комитеты также сейчас заседают в онлайн. Давным-давно документооборот перешел в онлайн-режим.

Сейчас существует система взаимодействия между центральными органами исполнительной власти, которая позволяет без бумажных носителей подавать документы на Кабмин, кроме, конечно, грифованих.

Об отношениях со Шмыгалем

Как вы попали на должность. Вы раньше были давно знакомы с Денисом Шмыгалем?

Да, мы знакомы с Денисом Шмыгалем. Вместе работали во Львовской областной госадминистрации. Я был руководителем Главного управления промышленности развития инфраструктуры. Денис Анатольевич был руководителем министерства экономики. То есть, мы достаточно давно знакомы. Я присылал ему резюме на другую должность. Но когда его назначили вице-премьер-министром развития общин, я был госслужащим категории "А", которого уволили по статье 87.1. Ее инициировал еще господин Нефьодов.

Денис Шмыгаль / Фото " Радио Свободы"

Что это за статья?

Нефедов был инициатором так называемой "перезагрузки" власти, которое вылилось в статью 87. 1. Она позволяет в течение 4 месяцев после назначения члена правительства или руководителя центрального органа исполнительной власти уволить госслужащего категории "А."

Я был уже освобожден и находился в резерве. Поэтому я отправил резюме, обновил данные. Я претендовал на какие-то должности категории "А". Потом была коммуникация, короткое собеседование. И достаточно быстро было принято решение.

Вы были удивлены такой должностью?

Да, конечно, я был очень приятно удивлен.

А какие у вас вообще отношения с Денисом Шмыгалем?

Рабочие.

Вы давно общались, до того, как начали работать?

До этого – еще летом 2019 года, перед его назначением главой Ивано-Франковской области. Мы были на похоронах Романа Вирастюка. Он был директором департамента Министерства молодежи и спорта. Я тогда заезжал к Денису Анатольевичу в Бурштын, он тогда еще работал директором ТЭС. Фактически, перед этим прошло почти пол года.

Сразу ли утвердили вашу кандидатуру? Ведь фактически вы поддерживали и предыдущую власть. Имею в виду, что вы критиковали действующего президента до того, как вас назначили на должность. Возможно, были какие-то объяснения или обсуждения вашей позиции?

У нас не было таких дискуссий. Мы этот вопрос достаточно быстро сняли.

Личная жизнь

Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Но очень мало информации о вашей личной жизни. Чем вы обычно занимаетесь, когда есть свободное время, которого сейчас очень мало. Возможно, есть какие-то совместные хобби.

Я уже забыл о хобби и обо всем остальном. Потому что на самом деле, когда я являюсь членом правительства, очень трудно говорить о поддержке каких-то хобби. Я очень люблю путешествовать, но давно уже этого не делал по многим причинам. Я люблю военную историю, велосипед. Я многое люблю, вопрос в том, что я успеваю делать.

Олег Немчинов / Фото 24 канала

Насчет путешествия. Возможно, у вас есть какие-то любимые страны?

Я больше по Украине. Не припомню каких-то туристических путешествий за границу. В свое время у меня была возможность участвовать в различных программах. Но именно туристических путешествий – наверное, нет.

Уже несколько месяцев говорят о том, что, возможно, обновят и сменят правительство. Как вы чувствуете, сейчас шатаются кресла под министрами, премьер-министром?

Любому, кто занимает выборную должность, в частности в представительной власти, надо понимать, что в день своего назначения ты должен быть готовым ко дню своего увольнения. Это все воля народных депутатов и их прерогатива. Пока в парламенте все достаточно спокойно. Но все может быть, мы же живые люди все.

Готовы ли вы вакцинироваться российской вакциной, если она докажет свою эффективность? Как вообще относиться к вакцинации?

Нет, российской не готов. А вообще я сторонник вакцинации.

Кратко о ваших планах на 2021 год – как профессиональных, так и личных?

На самом деле я бы очень хотел, чтобы мы вернулись к полноценной реформе Государственной службы. Я имею в виду не только возобновление конкурсной процедуры, но и в частности отмену статьи 87.1. Думаю, что это даст уверенности многим людям, которые потеряли ее в государственной службе или наоборот хотели себя в ней попробовать.

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Второй момент: у нас очень активно работает Госстат в направлении цифровизации. Они запустили свое приложение, которое позволяет оперативно просматривать статистику у себя в телефоне. Мне очень хочется, чтобы это стало популярным и доступным. Лишь бы это было механизмом, которым пользовались все в своей повседневной деятельности.