Министерство культуры пока не планирует пересматривать квоты на украиноязычный продукт на телевидении и радиоэфире. Впрочем, в ведомстве считают этот вопрос "дискуссионным".

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко сначала он был сторонником 100% квот, однако это плохо бы повлияло на бизнес в стране. Об этом он заявил в интервью изданию.

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Поэтому квоты для расширения украиноязычного контента в медиапространстве не увеличивают, так как это привело бы к убыткам телеканалов, медийных компаний, производителей, которые в основном производят продукт на русском языке – учитывая целевую аудиторию и экспорт этой продукции.

Если украинский будет использоваться на 100% вместо 75% – это полностью перевернуло бы систему бизнеса в стране. Потому что все были бы вынуждены весь продукт делать на украинском,

– сказал Ткаченко.

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Он добавил, что большинство людей, которые работают в этой сфере, делают это не только ради высокого искусства, но и ради денег. Поэтому эта экономическая модель не работает. По его словам, прежде всего для бизнеса нужны условия.

"Мы уже это делаем. Уже созданы условия для финансирования съемок кино, сериалов, совместного производства. И когда мы увидим, что в страну преимущественно с запада для производства аудиовизуального продукта будут заходить не условные 50 миллионов, а 300 – 500 – все произойдет само собой. И тогда можно будет спокойно говорить о 100% квотирования украинского языка", – заверил Ткаченко.

Впрочем, он отметил, что идти насильственным путем, когда подавляющее большинство индустрии этого не воспринимает, – не нужно.



Закон о языке / Инфографика 24 канала