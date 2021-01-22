О незаконных пансионатах точно знали в полиции и горсовете, депутат Харькова
В Харьковской облгосадминистрации заявили, что сгоревший пансионат под названием "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов. И об этом было известно как полиции, так и местным властям.
Нелегальные пансионаты после проверок и дальше будут работать, потому что есть спрос. Однако этот вопрос нужно решать как минимум для того, чтобы уменьшить риск подобных трагедий. Об этом в эфире 24 каналу сказал депутат горсовета Харькова Дмитрий Булах.
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Он подчеркнул, что открыть такие заведения легально почти невозможно. Поэтому эту проблему надо решать на уровне законодательства, чтобы рынок услуг мог существовать законно. Сейчас же они "кормят" всех – от участкового до начальников райадминистраций.
Я уверен, что о работе таких заведений известно точно на уровне районных администраций и городского совета, райотделов полиции и участковых полицейских. Они имеют свой интерес,
- сказал Булах.
Почему существуют такие заведения
Он рассказал, как решить проблему подпольных пансионатов. По его словам, такие заведения существуют, потому что на их услуги есть спрос. Тогда как в коммунальных пансионатах области мест для людей мало.
"Тогда родственники вынужденно спроваживают людей преклонного возраста, платят за их проживание, поэтому они и существуют", – пояснил депутат.
Что еще говорят в мэрии
Заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан в эфире 24 канала сказала, что в городской совет не поступало никаких жалоб относительно этого заведения. По ее словам, люди очень довольны теми услугами, которые там оказывали. Именно поэтому все надо очень тщательно проанализировать.
Трагедия в доме престарелых в Харькове: главное
- Трагедия в доме престарелых в Харькове произошла 1 января 2021 года. В то время в заведении находились 33 человека.
- К сожалению, 15 человек погибли. Еще 5 пострадавших госпитализировали.
- Специалисты сообщили, что предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электрообогревателями.
- Впоследствии стало известно, что заведение действовало незаконно. Соседи рассказали, что год назад в этом здании действовала порностудия, а еще раньше – собирались секты.
- Владельца здания, арендатора и его жену, а также администратора – уже задержали.
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