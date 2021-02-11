В выпуске "О главном" за 11 февраля – Владимир Зеленский вместе с G7 отправился на Донбасс, чтобы продемонстрировать, что Украина выполняет все взятые на себя в переговорном процессе обязательства. Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в депутаты в одном из округов Ивано-Франковской области украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка.

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Украинцы начали получать платежки за коммунальные услуги в январе и увидели, что цифры совсем не совпадают с теми, которые обещали в Правительстве. Дело в том, что регулирование цен на газ начало действовать только с 1 февраля, поэтому по новым ценам украинцы будут платить за газ уже в марте.

Транспортный коллапс, закрытые школы и детские сады и проблемное передвижение по улицам – таковы последствия уже четвертого дня снегопадов. Циклон еще несколько дней будет создавать украинцам сложные погодные условия.