В выпуске "О главном" за 18 марта – представители стран "Большой семерки" назвали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником. Высший совет правосудия наказал судью Антикоррупционного суда, который позволил принудительно привести Павла Вовка в суд.

Также в выпуске: Фильм-расследование Bellingcat о спецоперации вагнеровцев должен был выпуститься в марте 2021 года, но его выход перенесли. Однако в ГБР заявляют, что срыв этой спецоперации сейчас активно расследуют украинские правоохранители.