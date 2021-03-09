В выпуске "О главном" за 9 марта – в Украине 4 региона находятся в красной карантинной зоне, еще 9 – на границе. Государство накрывает третья волна заболеваемости COVID-19. Несмотря на предостережения послов G7 и возмущение общественности в Киеве свою работу начал Съезд судей, которые должны избрать 4 членов ВСП и судью КСУ.

Также в выпуске: Оппозиционное интернет-издание Беларуси обнародовало фильм о состоянии самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Принимая во внимание подробности относительно имений, элитных авто и часов – новое расследование может повлиять на протесты в Беларуси.