В выпуске программы "О главном" за 3 февраля – главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка принудительно доставят в суд. Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро. Совет нацбезопасности закрыл пророссийские каналы Медведчука ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации и захвате власти. Он с осени уже 3 месяца не приходит на заседание, где ему должны избрать меру пресечения, прикрываясь судейским иммунитетом.