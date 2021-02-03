О главном: Вовка доставят в суд. Каналы Медведчука закрыли из-за санкций
В выпуске программы "О главном" за 3 февраля – главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка принудительно доставят в суд. Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро. Совет нацбезопасности закрыл пророссийские каналы Медведчука ZIK, "112 Украина" и NewsOne.
Также в выпуске "О главном" на 24 канале:
НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации и захвате власти. Он с осени уже 3 месяца не приходит на заседание, где ему должны избрать меру пресечения, прикрываясь судейским иммунитетом.
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