В выпуске "О главном" за 23 февраля – Приморский суд Одессы вынес приговор активисту Сергею Стерненко. В то же время в городах Украины люди начали выходить на протесты против решения суда. Первая партия вакцин против коронавируса – уже в Украине, говорится о препарате AstraZeneca.

Также в выпуске: Верховная Рада проголосовала за законопроект о государственной службе, который ранее ветировал президент и вернул под купол со своими замечаниями. Говорится о проведении конкурсов на занятие соответствующих должностей. Для голосования за него – собрались на внеочередное заседание.