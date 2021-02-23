О главном: Влияние протестов на приговор Стерненко. Первая партия вакцин против COVID-19
В выпуске "О главном" за 23 февраля – Приморский суд Одессы вынес приговор активисту Сергею Стерненко. В то же время в городах Украины люди начали выходить на протесты против решения суда. Первая партия вакцин против коронавируса – уже в Украине, говорится о препарате AstraZeneca.
Источник:24 канал
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Верховная Рада проголосовала за законопроект о государственной службе, который ранее ветировал президент и вернул под купол со своими замечаниями. Говорится о проведении конкурсов на занятие соответствующих должностей. Для голосования за него – собрались на внеочередное заседание.
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