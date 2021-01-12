В выпуске программы "О главном" за 11 января – впервые почти за 8 лет украинский президент Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Интересы этих стран совпадают. Правительство нашло выход как снизить цену газа для потребителей. Минэнерго предлагает применить свою схему.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Министерство финансов США ввело санкции против нескольких украинских граждан и информационных ресурсов. В списке и одиозный нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.