О главном: Венедиктова готовится к отставке. Навальный расколол офицера ФСБ
В выпуске программы "О главном" за 22 декабря – Ирину Венедиктову могут отправить в отставку, ведь Банковая совершенно разругалась с Фемидой. Пранк Навального подорвал соцсети. 40 минут чистосердечного признания от офицера ФСБ обсуждает весь мир.
Также в выпуске "О главном" на 24 канале:
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