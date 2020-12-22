В выпуске программы "О главном" за 22 декабря – Ирину Венедиктову могут отправить в отставку, ведь Банковая совершенно разругалась с Фемидой. Пранк Навального подорвал соцсети. 40 минут чистосердечного признания от офицера ФСБ обсуждает весь мир.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Народные депутаты отправились на зимние каникулы. Журналисты узнали, где именно будут отдыхать нардепы во время локдауна.