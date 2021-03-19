Совет национальной безопасности и обороны стал эффективным инструментом для защиты государства. Правоохранители организовали схему, по которой 6 лет выплачивали зарплату 24 людям, которых не существует.

Также в выпуске: Сейчас большинство украинцев беспокоит вопрос относительно того, переводить ли часы на "летнее время". Верховная Рада 19 марта хотела отменить соответствующую норму, однако не удалось.