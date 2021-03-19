О главном: Увеличение влияния СНБО. Гоголевские "мертвые души" в полиции
Совет национальной безопасности и обороны стал эффективным инструментом для защиты государства. Правоохранители организовали схему, по которой 6 лет выплачивали зарплату 24 людям, которых не существует.
Источник:24 канал
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Сейчас большинство украинцев беспокоит вопрос относительно того, переводить ли часы на "летнее время". Верховная Рада 19 марта хотела отменить соответствующую норму, однако не удалось.
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