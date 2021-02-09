О главном: Уменьшение случаев COVID-19 в Украине. Россия превратила Крым в военную базу
В выпуске "О главном" за 9 февраля – со снижением количества больных снижается и количество тестирований. В Минздраве уверяют, что тестов делают меньше, потому что болеет меньшее количество людей. За 7 лет оккупации Крыма Россия увеличила количество военных баз и техники вдвое. Также Кремль активно переселяет на оккупированный полуостров "новых" жителей.
Источник:24 канал
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Во вторник, 9 февраля, в Вашингтоне состоится заседание Сената по объявлению импичмента Дональду Трампу. Прежде всего чиновники обсудят, не противоречит ли рассмотрение импичмента Трампа Конституции США.
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