В выпуске "О главном" за 9 февраля – со снижением количества больных снижается и количество тестирований. В Минздраве уверяют, что тестов делают меньше, потому что болеет меньшее количество людей. За 7 лет оккупации Крыма Россия увеличила количество военных баз и техники вдвое. Также Кремль активно переселяет на оккупированный полуостров "новых" жителей.

Также в выпуске: Во вторник, 9 февраля, в Вашингтоне состоится заседание Сената по объявлению импичмента Дональду Трампу. Прежде всего чиновники обсудят, не противоречит ли рассмотрение импичмента Трампа Конституции США.