В выпуске "О главном" за 17 февраля – Украина возвращается к адаптивному карантину. Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова отчиталась о своей работе за год в должности.

Также в выпуске: Верховная Рада приняла постановление, которым осудила преступный режим Януковича и признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов государства. Также приняли документ о заочном осуждении, чтобы можно было осудить и тех, кто бежал из Украины.