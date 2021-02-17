О главном: Украину снова поделили на зоны. Ирина Венедиктова празднует годовщину
В выпуске "О главном" за 17 февраля – Украина возвращается к адаптивному карантину. Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова отчиталась о своей работе за год в должности.
Источник:24 канал
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Верховная Рада приняла постановление, которым осудила преступный режим Януковича и признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов государства. Также приняли документ о заочном осуждении, чтобы можно было осудить и тех, кто бежал из Украины.
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