В выпуске программы "О главном" за 15 января – миллионы украинцев уклоняются от уплаты налогов. В то же время, по данным социологов, более 90% граждан никогда собственноручно не делали этого. В МВФ обеспокоены внедрением в Украине фиксированного тарифа на газ. Все потому, что это останавливает введенный ранее рынок газа.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В Украине с 16 января 2021 года представители сферы обслуживания должны общаться с посетителями на украинском языке. Однако этой нормы можно не придерживаться, если клиенты сами просят о другом.