О главном: Угрожающая ситуация с COVID-19. Будущее Коломойского
В выпуске "О самом главном" с 12 марта в Украине из-за вспышки COVID-19 уже дважды объявляли жесткий карантин, но ситуация снова набирает угрожающие обороты. В США ожидают, что украинская власть продолжит расследовать дело "Приватбанка" и деятельность олигарха Игоря Коломойского.
Источник:24 канал
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В Польше из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в 2 воеводствах введут общенациональный локдаун. В то же время в Италии также введут жесткие карантинные ограничения, однако на пасхальные праздники.
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