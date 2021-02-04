В выпуске "О главном" за 4 февраля – в запорожской областной инфекционной больнице вспыхнул пожар, вероятной причиной которого стал взрыв кислорода. В результате трагедии погибли 4 человека: 3 пациентки и врач. Кремль отреагировал на санкции СНБО, в частности, против медиа Медведчука. У Владимира Путина просят помощи международных организаций.

Источник: 24 канал

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