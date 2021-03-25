В выпуске "О главном" за 25 марта – новые результаты социологического опроса свидетельствуют, что только 37% украинцев лояльно относятся к вакцинации против COVID-19. СБУ провела обыски в общественной организации Виктора Медведчука и обнародовала новые детали о деятельности "частной военной компании".

Также в выпуске: Российская пропаганда может ставить под угрозу жизнь и здоровье украинцев. По данным социологов, наиболее критично к вакцинации против COVID-19 относятся именно сторонники партии ОПЗЖ.