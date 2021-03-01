В выпуске "О главном" за 1 марта в Верховной Раде заработает сенсорная кнопка для голосования, которая сделает невозможным кнопкодавство. Экс-президента Франции Николя Саркози признали виновным по делу о коррупции и торговле влиянием и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Также в выпуске: В Украине растет количество областей, которые попадают в Красную карантинную зону. Сейчас соответствующие ограничения действуют на Буковине и Прикарпатье. Однако с 3 марта 2021 года в этот список внесут и Житомирскую область.