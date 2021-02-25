В выпуске "О главном" за 25 февраля – подозреваемого в государственной измене пророссийского блогера Анатолия Шария Служба безопасности Украины объявила в розыск из-за того, что тот не явился на заседание суда. Во Львове и Киеве начали вакцинацию от коронавируса.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшую министра финансов Оксану Маркарову послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Она имеет хорошую репутацию и налаженные связи с Международным валютным фондом, переговоры с которым в Украине пока "пробуксовывают".

Венгрия уже не первый год блокирует заседание комиссии "Украина – НАТО". Это-из-за многолетнего конфликта на Закарпатье вокруг тамошней венгерской общины. Особенно он вспыхнул после принятия закона о языке в 2019 году.