В выпуске "О главном" за 5 марта – США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ему теперь нельзя въезжать в Штаты. Накануне в Ивано-Франковской области обнаружили британский штамм коронавируса. Общая ситуация в регионе остается сверхсложной.

Также в выпуске: Чехия попросила Германию, Швейцарию и Польшу принять пациентов с COVID-19, поскольку в местных больницах критическая ситуация. По данным Министерства здравоохранения страны, по состоянию на утро пятницы в госпитализации нуждались 8135 пациентов с коронавирусом, среди них 1735 нуждаются в интенсивной терапии.