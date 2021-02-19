О главном: Санкции против Медведчука. Степанов охотится за вакциной в Индии
В выпуске "О главном" за 19 февраля – Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Министр здравоохранения Максим Степанов поехал в Индию за вакциной.
Источник:24 канал
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Западные области Украины оказались перед нашествием коронавируса. Хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области. Регион начал бить рекорды новых больных больше недели назад. Там переполнены больницы, не хватает кислорода и медиков и ввели красный уровень карантина.
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