В выпуске "О главном" за 19 февраля – Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Министр здравоохранения Максим Степанов поехал в Индию за вакциной.

Также в выпуске: Западные области Украины оказались перед нашествием коронавируса. Хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области. Регион начал бить рекорды новых больных больше недели назад. Там переполнены больницы, не хватает кислорода и медиков и ввели красный уровень карантина.