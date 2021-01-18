В выпуске программы "О главном" за 18 января – в Украине зафиксировали увеличение количества заболеваемости коронавирусом несмотря на локдаун. Однако в некоторых областях больных – якобы единицы. Российского оппозиционера Алексея Навального судили в отделении полиции. Ему избрана мера пресечения.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Украинские певицы выступили для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Ирина Билык и Элина Иващенко пели для него на одной сцене с российскими звездами на новогоднем приеме.