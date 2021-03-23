О главном: решение конституционного кризиса. Вооружение России на Донбассе
В выпуске "О главном" за 23 марта – Венецианская комиссия дала заключение о законопроектах, касающиеся деятельности Конституционного суда. Россия провоцирует обострение ситуации на Донбассе и пополняет свои передовые подразделения вооружением и техникой.
Источник:24 канал
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Группа сенаторов США внесла проект закона о партнерстве с Украиной по безопасности. В частности, они предлагают направить на переговоры "нормандской четверки" американского представителя.
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