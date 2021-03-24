В выпуске "О главном" за 24 марта – в Украине зафиксировали рекорд смертей от коронавируса. 17 стран Европы, Канада и США заявили о создании специальной международной платформы, которая должна расследовать преступления режима Лукашенко.

Также в выпуске: Зимой Укрзализныця получила более 100 миллионов гривен из госбюджета – на компенсации работникам, которые из-за локдауна остались без работы. Впрочем ежегодно государственная компания недополучает деньги.