В выпуске "О главном" за 10 февраля – президент Владимир Зеленский якобы хочет, чтобы спикером Верховной Рады был действующий вице-спикер Руслан Стефанчук. Однако пока председателем парламента является Дмитрий Разумков. Сотрудники ZIK, NewsOne и 112 планируют создать новое медиа. Вероятно, оно будет принадлежать поровну всем сотрудникам закрытых каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком.

Также в выпуске: Украинский премьер Денис Шмыгаль встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Тот прокомментировал возможное членство Украины в Альянсе. В частности объяснил, что нужно для того, чтобы его достичь. По его словам, лучшее средство для достижения этой цели – это продолжение демократических реформ в стране.