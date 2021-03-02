В выпуске "О главном" за 2 марта – Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Анатолия Шария, который подозревается в государственной измене. США вслед за Евросоюзом применили санкции в отношении России из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального.

Также в выпуске: Владимир Зеленский получил прививку от COVID-19 во время рабочей поездки на Донбасс. Вместе с президентом вакцинировались и украинские защитники.