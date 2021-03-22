Народные депутаты осудили акцию протеста в поддержку Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта под Офисом Президента. "Слуги народа" даже инициируют срочное внеочередное заседание Верховной Рады. СНБО 19 марта ввела жесткие санкции против президента-беглеца Виктора Януковича, его приспешников и ряда экс-чиновников.

Также в выпуске: Одно из главных требований митингующих на акции протеста 19 марта под Офисом Президента – проведение судебной реформы. Однако власти до сих пор не изменили судебную систему.