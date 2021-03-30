В выпуске "О главном" за 30 марта – в Раде разрешили президенту Зеленскому в случае внезапного военного обострения призывать в армию резервистов. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия активно стягивает войска к границе с Украиной под видом подготовки будущих военных учений.

Также в выпуске: Верховная Рада решает, осудить ли акцию под Офисом Президента в поддержку Сергея Стерненко 20 марта. Тем временем украинская Фемида продолжает отправлять под домашний арест активистов. Один из них требует опровержения и извинений от Геращенко.