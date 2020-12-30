В выпуске "О главном" за 30 декабря – споры между Офисом Президента и КСУ по поводу решения относительно Александра Тупицкого продолжаются. В Украине пытаются решить эту проблему. Вместо ареста Олега Татарова, суд принял ходатайство об отзыве подозрения. Пока неясно как долго продлится прокурорское своеволие под руководством Ирины Венедиктовой.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Рейтинг президента Украины снизился. Эксперты Киевского международного института социологии опросили украинцев, за кого те проголосовали бы, если бы выборы президента состоялись в конце декабря 2020 года.