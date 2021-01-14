В выпуске программы "О главном" за 14 января – Дональду Трампу объявили уже второй импичмент. Впрочем последнее слово остается за Сенатом США. В Украине всеми методами пытаются отбелить заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Вечеринку экс-регионала Сергея Кивалова посетили руководители скандальных Конституционного и Окружного админсуда Киева. Но неожиданно вместе с ними в тот вечер праздновала и руководительница Антикоррупционного суда Елена Танасевич.