В выпуске программы "О главном" за 21 декабря – заместитель председателя ОП Олег Татаров пришел в НАБУ по повестке о вызове. Политика подозревают в причастности к незаконной схеме по завладению квартирами Нацгвардии. Впрочем, сам Татаров уверяет, что пришел в бюро сам. Возле Офиса Президента проходит митинг против Сергея Шкарлета. Люди требуют отставки нового министра образования и науки.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

В Соединенных Штатах первым привился новоизбранный вице-президент Майк Пенс вместе со своей женой. Им сделали вакцинацию препаратом от Pfizer на глазах у миллионов зрителей.

Тело умершего Геннадия Кернеса доставят из Германии в Харьков вечером 21 декабря. Церемония прощания и похороны мэра состоятся через 2 дня – 23 декабря.