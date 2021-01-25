В выпуске программы "О главном" за 25 января – чиновники убеждены, что локдаун стабилизировал ситуацию и разгрузил медицинскую систему и медработников. Однако несмотря на такой оптимизм эпидемиологи бьют тревогу. На Майдан украинцы вышли почтить память погибших участников Революции достоинства.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Народные избранники определились с планами на этой пленарной неделе. Среди главных вопросов, которые обсудят в Верховной Раде, закон о народовластии, отмена трудовых книжек и реформа СБУ.